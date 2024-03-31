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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:22
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.796
Açılan Sandık Oranı : % 73,28
Kullanılan Oy : 335.057
Geçerli Oy : 315.533
Katılım Oranı : % 64,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,7172.587
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,7887.661
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2416.546
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,598.163
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,916.039
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,494.699
DİĞER% 1,374.328
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,712.231
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.118
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,662.075
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,642.011
SAADETÖZAY İLHAN% 0,591.872
TKPONUR YILMAZ% 0,31970
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,29916
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,28889
DPHASAN KEDALİ% 0,21676
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,14431
HKPSAİT KIRAN% 0,1327
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,1309
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,06193
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06174
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05169
MİLLETRAFET KAYA% 0,05149
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 81,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 26,27971
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,48720
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 16,94626
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,26564
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 12,2451
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 6,68247
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,8933
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,7628
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,622
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5119
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,4115
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 73,21
Katılım Oranı : % 64,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,397.223
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,364.003
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,98368
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,34290
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,22151
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,7896
BTPHASAN ERGİN% 0,7491
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6581
DİĞER% 0,3746
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,1721
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 84,33
Katılım Oranı : % 66,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 46,798.226
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 35,126.174
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,22.848
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,17206
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,3155
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,236
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,235
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 75,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,054.602
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,951.835
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,14777
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,2394
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,0278
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9976
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7860
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,7658
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,646
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4635
DİĞER% 0,022
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 86,43
Katılım Oranı : % 63,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,9726.926
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,311.172
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,712.520
CHPRIZA ÖZCAN% 2,271.000
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,43632
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,11488
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,85376
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,82362
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,44196
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,39173
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,29129
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25112
DİĞER% 0,145
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0729
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 63,01
Katılım Oranı : % 69,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 46,9619.713
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 44,9918.886
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,34984
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,32555
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,01422
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,96403
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,65271
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,54225
DİĞER% 0,52217
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,25105
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,282
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1668
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,143
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 65,71
Katılım Oranı : % 72,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,823.745
AK PARTİMURAT SEZER% 32,882.630
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 15,841.267
CHPİSA BARAN% 1,76141
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,864
SAADETİDRİS AKSONA% 0,5947
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5544
BTPMETİN KEMAN% 0,3830
DİĞER% 0,3830
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 87,62
Katılım Oranı : % 75,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,836.225
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,043.650
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,452.271
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,66346
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,36177
CHPEŞREF CAN% 1,25163
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6990
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4255
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,2938
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 64,21
Katılım Oranı : % 60,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,9349.286
AK PARTİİSA BERGE% 24,7821.079
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,34.510
CHPÖMER DOĞAN% 2,882.451
HÜDA PARBEDRİ BOR% 21.704
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,17997
DİĞER% 0,97828
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,95806
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,91772
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,69584
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,68582
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,51433
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,48408
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32269
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14120
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,12105
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,1195
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0648
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 89,72
Katılım Oranı : % 70,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,37.223
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,366.139
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,061.414
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,49388
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,8281
BTPİSMET TOPCU% 0,64100
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3554
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 70,68
Katılım Oranı : % 64,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,9510.164
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 20,613.039
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,94433
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,85420
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1147
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,91134
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,78116
DİĞER% 0,6697
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6291
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3653
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3247
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 57,45
Katılım Oranı : % 69,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 49,691.986
CHPKEMALETTİN ARACİ% 29,251.169
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,29611
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,9578
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,7570
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6526
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5221
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4518
DİĞER% 0,2510
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,28
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 73,35
Katılım Oranı : % 58,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,2621.098
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,9710.677
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,532.112
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,761.055
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,71.029
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,16443
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,91346
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,74284
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,61231
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,6227
DİĞER% 0,47179
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,44168
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,35134
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,26101
HKPYILMAZ AVCI% 0,1454
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,139

Kaynak: AA

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