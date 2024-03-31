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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.923
Açılan Sandık Oranı : % 78,46
Kullanılan Oy : 361.608
Geçerli Oy : 339.586
Katılım Oranı : % 64,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,81186.128
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,6994.029
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2917.958
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,618.873
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,856.283
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,565.301
DİĞER% 1,234.182
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,742.524
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,682.292
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.290
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,652.201
SAADETÖZAY İLHAN% 0,62.052
TKPONUR YILMAZ% 0,311.037
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,29984
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,23770
DPHASAN KEDALİ% 0,22747
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13457
HKPSAİT KIRAN% 0,1349
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,1348
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07226
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06197
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06194
MİLLETRAFET KAYA% 0,05164
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 78,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 24,99957
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,22736
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 17,34664
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,36588
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 12,25469
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 7,05270
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,0239
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,9135
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,6525
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,6324
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5822
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 76,79
Katılım Oranı : % 65,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 56,457.404
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,024.462
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3394
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,59339
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,34175
BTPHASAN ERGİN% 0,7396
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6991
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6687
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2735
DİĞER% 0,2533
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,06
Katılım Oranı : % 66,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,478.662
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,256.249
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,232.961
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,25229
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,3462
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,2444
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2138
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 90,74
Katılım Oranı : % 76,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,584.791
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,611.867
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,01792
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,1994
SAADETMİRZA SALÇUK% 179
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9777
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,7862
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7660
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6148
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4636
DİĞER% 0,032
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 91,09
Katılım Oranı : % 64,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,6828.347
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,4111.871
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,72.664
CHPRIZA ÖZCAN% 2,351.097
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,46683
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,08507
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,88409
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,85398
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,48225
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,39183
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,29137
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25116
DİĞER% 0,1150
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0732
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 70,14
Katılım Oranı : % 69,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 47,1922.313
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 44,7221.142
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,451.158
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,33631
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,99468
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,97457
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,62292
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,55259
DİĞER% 0,46216
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,25117
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2199
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1678
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,148
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 72,86
Katılım Oranı : % 73,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,434.231
AK PARTİMURAT SEZER% 32,22.934
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,671.519
CHPİSA BARAN% 1,74158
SAADETİDRİS AKSONA% 0,8678
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,8275
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5954
BTPMETİN KEMAN% 0,3633
DİĞER% 0,3330
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 92,38
Katılım Oranı : % 75,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,36.424
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,413.858
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,552.383
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,55347
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,37186
CHPEŞREF CAN% 1,35183
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6892
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4663
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3244
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 60,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,8854.902
AK PARTİİSA BERGE% 24,7523.480
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,355.071
CHPÖMER DOĞAN% 2,952.801
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,051.941
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,211.143
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,98930
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,93880
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,75711
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,72679
DİĞER% 0,69653
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,53507
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,46439
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32307
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14137
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,12116
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,11106
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0653
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 92,52
Katılım Oranı : % 71,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 45,597.361
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 40,026.462
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 8,991.451
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,47398
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,93312
BTPİSMET TOPCU% 0,64104
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3658
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 74,44
Katılım Oranı : % 65,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,910.765
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 20,733.238
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,92457
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,81439
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,02159
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,92143
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,79123
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6297
DİĞER% 0,6297
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3758
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,347
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 59,57
Katılım Oranı : % 69,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,052.002
CHPKEMALETTİN ARACİ% 30,741.281
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,55648
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,8778
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,771
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6226
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5322
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,5121
DİĞER% 0,2410
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,198
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 81,19
Katılım Oranı : % 59,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,3923.719
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,6911.856
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,512.361
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,871.229
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,61.114
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,2513
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,9384
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,81348
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,65280
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,62264
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,46196
DİĞER% 0,45191
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,35150
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,26110
HKPYILMAZ AVCI% 0,1356
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,1147

Kaynak: AA

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