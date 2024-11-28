Vancouver'da Umut Işıkları Töreni

VANCOUVER, 28 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver kentinde düzenlenen "Umut Işıkları" adlı ışık töreninde Noel ışıklarıyla fotoğraf çektiren insanlar, 27 Kasım 2024.
St. Paul Hastanesi'ni aydınlatan 200.000'den fazla renkli ışığın sergilendiği "Umut Işıkları" Vancouver'ın en büyük yıllık Noel bağış toplama etkinliklerinden biri. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
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