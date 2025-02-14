Vang Yi'den ABD'ye Barış Mesajı

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde, iki ülkenin barış içinde bir arada var olma ilkesine sadık kalarak büyük güç rekabetinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Vang, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) "Çin'in Dünyadaki Yeri" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin dış politikası ve uluslararası sorunlara ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Büyük güç rekabetlerinin tarihte insanlığa felaketler getirdiğini belirten Vang, yakın geçmişteki 2. Dünya Savaşı'nın hala hafızalarda olduğunu anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vang, "Eğer ABD, Çin'i bastırma ve çevreleme eğiliminde olursa, buna karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmaz. Bu durumda Çin'in egemenliğini, ulusal onurunu ve meşru kalkınma hakkını karalılıkla savunur, ABD'nin tek taraflı zorba eylemlerine karşı koyarız." diye konuştu.

Vang, Başkan Trump'ın gümrük tarifelerini artırmaya yönelik politikalarının gündemde olduğu bir dönemde, açıklık ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkileri sürdürmenin önemine dikkati çekerek, "Korumacılık hiçbir sorunu çözmez. Gelişigüzel tarifeler hiç kimseye kazandırmaz. Ekonomik ayrışma yalnızca fırsatlardan yoksun kalmak anlamına gelir. Yüksek çitli küçük bahçeler ancak onu yapanı kısıtlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, iki büyük ülkenin bir arada yaşamalarının doğru yolunu bulmak için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını, bunu yaparken uluslararası eşitlik ve adaleti koruyacaklarını, meşru kalkınma hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" Çince'de bir deyiş vardır: Bırak güçlü olan yapacağını yapsın, tepelerde esen hafif yel gibi kayıtsız ol. Onlar ne kadar haşin olursa olsun nehri aydınlatan parlak ay gibi yerinde kal. Rüzgar ne yönde eserse essin, hep sakin ve sarsılmaz ol."