Vatan Partisi'nden Yemen'e Destek

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, " Yemen'le kaderimiz ve geleceğimiz ortaktır. Yemen'de ABD saldırganlığına karşı direnen bütün güçleri selamlıyoruz. Vatan Partisi olarak Yemen'in yanında olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyor ve ortak cepheden dayanışma duygularımızı iletiyoruz" dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Yemen'e karşı savaş ilan ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu savaş ilanı ve askeri müdahale, Trump'ın Doğu Akdeniz'e odaklanan stratejisinin bir sonucudur. Vatan Partisi olarak tespit ettiğimiz bu gerçek, Yemen'e başlatılan savaşla bir kez daha doğrulanmış oluyor. Bu saldırı yalnızca Yemen'e değil, Türkiye'ye, Batı Asya'ya ve bütün insanlığa saldırıdır. Yemen, emperyalizm ve siyonizmin bölgemize yönelik saldırılarına karşı en önemli direniş merkezlerindendir. Yemen, Doğu Akdeniz'in bir parçasıdır ve Filistin'le beraber ön cephededir. Karadeniz'den Umman Körfezine kadar ABD- İsrail merkezli tehditler, en canlı haliyle önümüzdedir. Trump'ın açıklamasındaki tehditler yalnız İran'a değil, bütün Batı Asya devletleri içindir. Kürdistan planı için dizilen silahların aynısıdır. Ege'de bu amaçla kurulan ABD üsleri, Suriye'nin federe devletlere bölünme tehlikesi, Güney Kıbrıs'a yapılan askeri yığınaklar, Filistin'deki işgal ve son olarak Yemen'e atılan bombalar, önümüzdeki tehdidin ağırlığını gösteriyor.

Bu koşullarda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere silahlı kararlılığını göstermesi ve komşuları İran, Rusya, Irak başta olmak üzere bütün direniş cephesi ile birleşmesi güvenliğimiz için şarttır. Yemen'le kaderimiz ve geleceğimiz ortaktır. Yemen'de ABD saldırganlığına karşı direnen bütün güçleri selamlıyoruz. Vatan Partisi olarak Yemen'in yanında olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyor ve ortak cepheden dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Batı Asya, ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine mezar olacaktır."