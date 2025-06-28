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Vecihi XIV Uçağı Müzede!

Vecihi XIV Uçağı Müzede!
28.06.2025 20:45
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1930'da tasarlanan Vecihi XIV'ün replikası, müzede törenle sergilendi, havacılık tarihine ışık tuttu.

Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot Vecihi Hürkuş tarafından 1930'da tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak "Vecihi XIV"ün replikası, düzenlenen törenle müze envanterine katıldı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği ve Mehmet Sadullah Öztürk Hava ve Uzay Müzesi'ne işbirliğiyle Mach Teknik tarafından yeniden üretilen uçağın müze envanterine katılımı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki söz konusu Hava ve Uzay Müzesi'nde tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende, Vecihi Hürkuş'un özgeçmişinin okunmasının ardından replika uçağın yapılış sürecini ele alındığı belgeselin gösterimi yapıldı.

Törende konuşan akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Vecihi Hürkuş'un, Türk havacılık tarihinin ilk günlerinde içindeki asuman aşkıyla yanmış ve çok sevdiği gökyüzüne kavuşmak için her türlü çabayı göstererek bugünün gençliğine örnek davranışlar sergilediğini söyledi.

Vecihi XIV'ün hikayesinin başlı başına bir azim ve vizyon dersi olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vecihi XIV'ün hikayesi, bugünün gençleri için bir büyük şanstır. Ancak bu ifadelerimin hedefi olan Türk gençliğine ulaşabilmesi için Vecihi Bey ve yaptıklarından sadece hikayeler anlatır gibi bahsedilmesi yeterli değil fakat gözle görülür, elle tutulur ve kulakla duyulur bir gerçeklik olması gerektiğine de inanıyordum." diye konuştu.

Öztürk'ün konuşmasının ardından Vecihi Hürkuş'un yurt dışında yaşayan torunları törende online olarak katılımcılara hitap etti.

Hürkuş'un torunu Tül Sayım ise törende yaşadıkları mutluluğun tarifsiz duygu olduğunu kaydetti.

Hürkuş'un Türkiye'nin havacılığına sadece yaptığı uçaklarla değil aynı zamanda verdiği mücadele ve taşıdığı inançla hafızalarda yer ettiğini vurgulayan Sayım, "Onun için gökyüzü bir hedef değil bir davaydı. 1930 yılında yaptığı Vecihi XIV uçağının üzerine 'Sevgili Kardeşlerime' diye yazarak Türk milletine duyduğu inancı ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sayım'ın konuşmasının ardından Ali İsmet Öztürk tarafından replika uçağın yapımında emeği geçen March Teknik ekibinin personeline sertifika verildi.

Tören, Vecihi XIV replika uçağının üzerindeki örtünün alkışlar eşliğinde kaldırılarak tanıtımı sonrası Ali İsmet Öztürk'ün torunu Pars Öztürk'le uçağa binerek alanda taksi yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vecihi XIV Uçağı Müzede! - Son Dakika

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