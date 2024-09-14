Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi - Son Dakika
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Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN\'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

Bakanlık müfettişleri, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını belirledi ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesti. Ceza kesilen firmalar arasında lüks bir restoran zinciri de var.

14.09.2024 12:18
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. Vergi kaçıran firmalar arasında ünlü firmalar da var.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine devam ediyor. Kurul tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

"POS ÇALIŞMIYOR" YALANINA SARILIYORLAR

Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor. Banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişleri, ilk kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişletti. Bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.

ÜNLÜ MARKALAR DA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ

IBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çekti.

İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek." dedi.

Vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin içinde olmayan her bir mükellefe ulaşacakları uyarısında bulundu.

Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek, "Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İnceleme, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Fahri Sağgül: Bu güne kadar kaçırılanlar ne olacak üzerine bir bardak soğuk su değil'mi. 81 10 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bir'de bu firmaları deşifre edin'ki vatandaş kimin ne olduğunu bilsin 63 5 Yanıtla
  • ROZA BEBE: Daimi vergi devletin halkın üzerinde uyguladığı zulümdür 50 17 Yanıtla
  • İshak Klein: Mehmet cengizin affedilen vergisinin %1’i bu 250 kişinin tam vergi tahakkukunu bile geçer.. şaka gibi.. 60 6 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Dünyadaki tüm devletlerin ana geliri vergidir.malesef ülkemizde vergi kaçağı herhalde ilk sırada olduğunu düşüniyorum.eğer devletin kurumları ve görevlileri doğru ve tarafsız çalışırsa kaçak önlenir.vergilendirilen kazanç kutsaldır. 46 12 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Daha neleri 250 tane neki 41 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: asıl mesele ekonomi olsun büyük bir kısım sıkıntıda 15 11 Yanıtla
  • Cenk: TV de reklamlarda 35- 40 milyonluk villalar gösteriliyor. Dedimki TV den başka hiçbir sosyal aktivitesi olmayan kaç kişi bu villalardan alabilir? KOCAMAN HİÇ... Bunların hepsi aldığının yarısını vergiye veren vatandaşın gözünü boyamak... 17 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Hani o firmaları aöıklayacaktınız ne oldu yoksa içlerinde büyük oranda yandaş firmamı var 15 2 Yanıtla
  • RESUL ASLAN: 250'yi 1000 ile çarpmazsanız bir netice alınamaz. 16 0 Yanıtla
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