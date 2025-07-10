Vezirköprü\'de Devriye Otomobil Kazası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. (37) idaresindeki plakalı öğrenilemeyen otomobil, Vezirköprü- Durağan kara yolu Adatepe Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Öte yandan yapılan kontrolde M.A'nın 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.
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