Vezirköprü\'de \'İlçemizden Yetişenler\' Konferansı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaymakamlık tarafından 'İlçemizden Yetişenler' konferansı düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Faruk Dilaver katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçelerinden yetişen önemli şahsiyetleri öğrencilerle tanıştırmak olduğunu söyledi.

Projeyle ilçe tarihinin de gelecek nesillere aktarıldığını vurgulayan Özata, şunları kaydetti:

"İlçemizden Yetişenler' projesi kapsamında memleketimizden çıkarak ülkemizde önemli yerlere gelmiş hocalarımızı, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda bugün Faruk Dilaver hocamız bizlerle oldu. Bilgi ve birikimlerini öğrencilerimizle paylaştı. Ben huzurlarınızda bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu projede desteğini esirgemeyen kaymakamlık ve belediye başkanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Dilaver ise sunumunda öğrencilik süreci ve meslek hayatından örnekler vererek, katılımcı öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Konferans sonunda Kaymakam Özgür Kaya tarafından Dilaver'e plaket ve çiçek takdim edildi.