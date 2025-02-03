Vezirköprü\'de Kenevir Üreticileri Toplandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir üreticileri ile toplantı yapıldı.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Keneviro firması ile Vezirköprü'de sözleşmeli kenevir üretimi yapan çiftçiler Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Ziraat Odası avukatı Hakan Kiper, Keneviro firmasının yönetim kurulu başkanı Uğur Balkuv, Keneviro firmasının genel müdürü Hasan Sağdan ve çiftçiler katıldı.

Balkuv, yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız aksaklık nedeniyle ödemelerde geciktiğimiz için bütün çiftçilerden özür diliyorum. Ben de sizlere ödemeye yapmayı çok istiyorum. Yaşadığımız aksaklığı en kısa sürede gidererek en fazla 4 taksitte ödemeleri tamamlamayı hedefliyoruz. İlk taksiti şubat ayının 20'sinde yapacağız." dedi.

Kaymakam Özgür Kaya da, "Kenevir konusu bizim için önemli. Bu konuda daha uzun vadeli planlarımız var. Ancak kenevir üreticisi çiftçilerimiz zarara girerse ilerleme kaydedemeyiz. Biz sizden firma olarak ödeme konusunda ilk taksit tutarını yüksek tutarak, çiftçinin maliyet zararını kısa sürede gidermenizi talep ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda söz alan Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ödemelerin gecikmesinden dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, "Bir kısım tarlalarda hala kenevir hasadı yapılmadığı için çiftçi tarlaya yeni ürün ekemedi. Tarlalar boş kaldı. Çiftçilerin tarıma devam edebilmesi için hasadın ve ödemenin zamanında yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Balkuv, ödemelerin en kısa sürede yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.