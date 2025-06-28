Vezirköprü\'de Yangın: 30 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Avdan Mahallesi'nde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiyesi ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Avdan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köse, yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğünü belirtti.