Vezirköprü\'de Yargı Mensuplarına Veda Programı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile hakim, savcı ve adliye personeli için veda programı düzenlendi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, Kilis hakimliğine atanan Yasemin Kaya, Adıyaman'a atanan Cumhuriyet savcısı Ömer Buğra, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne atanan Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Adil Firar, Ankara Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığına atanan İcra Müdür Yardımcısı Abdullah Edip Yıldırım ve Mersin Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığına atanan İcra Müdür Yardımcısı Mehmet Şimşek için ilçedeki bir restoranda veda programı gerçekleştirildi.

Kaymakamı Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2 yıllık görev süreleri boyunca ilçede adaletin tesisinde gösterdikleri hassasiyet, kamu kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonları, huzur ve asayiş için verdikleri desteklerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve hakim Yasemin Kaya ile diğer personele teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gül ise Emre Kaya'nın ilçeye kattığı değer, kurumlar arası uyumlu çalışmaları ve samimi yaklaşımıyla kendilerinde özel bir yer bıraktığını vurgulayarak, kendisine ve tüm yargı mensuplarına verdikleri emek için teşekkür edip yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Daha sonra Kaya ile diğer tayin olan personele plaket ve hediye verildi.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir ile adliye çalışanları katıldı.