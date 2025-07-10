Vezirköprü'de Yaz Şenliği - Son Dakika
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Vezirköprü'de Yaz Şenliği

Vezirköprü\'de Yaz Şenliği
10.07.2025 18:52
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Vezirköprü'de 'Yaz Seninle Güzel' etkinliğiyle gençler doğa yürüyüşü yaptı, sosyalleşti.

Vezirköprü Belediyesi tarafından gençlere yönelik "Yaz Seninle Güzel" etkinliği gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında gençler, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşüne katıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de gençlerle bir araya gelerek sohbet etti

Gençler, hem doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda yaz mevsiminin tadını çıkardı.

Etkinlik, doğaya olan ilgiyi artırmanın yanı sıra gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi de amaçladı.

Kaynak: AA

Belediye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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