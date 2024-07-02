Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı: Anız Yakmayın, Yangına Neden Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı: Anız Yakmayın, Yangına Neden Olabilir

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, yangına neden olabileceği gerekçesiyle anızların yakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Kaya, yangınların doğada ve toprakta geri dönüşü olmayan zararlara yol açtığını belirterek, çiftçileri anız yakmamaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

02.07.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, yangına neden olabileceği nedeniyle anızların yakılmaması uyarısında bulundu.

Kaya, yaptığı açıklamada, yangınların doğada ve toprakta telafisi mümkün olmayan tahribat meydana getirdiğini söyledi.

Hasat dönemine başlandığı bu günlerde anız yakılmasının önüne geçmek, yakanları uyarmanın bütün çiftçilerin sorumluluğu olduğunu dile getiren Kaya, "Yakılan anızlar toprağı olumsuz yönde etkiliyor. Topraktan alınan verim düşerken çiftçilerimiz uzun yıllar bu durumu telafi etmek için maddi harcama yapmak zorunda kalıyor. Arazilerde bulunan yabancı otların temizlenmesi için anız yakmaya başvuran çiftçilerimiz, toprakta bulunan bütün canlılara zarar verdiklerini gözden kaçırıyorlar." dedi.

Kaya, hava sıcaklıklarıın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde en ufak kıvılcımın yangına neden olabileceğini vurgulayarak, çiftçiler ve bütün vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı: Anız Yakmayın, Yangına Neden Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı: Anız Yakmayın, Yangına Neden Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement