Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı: Anız Yakmayın, Yangına Neden Olabilir

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Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, yangına neden olabileceği nedeniyle anızların yakılmaması uyarısında bulundu.

Kaya, yaptığı açıklamada, yangınların doğada ve toprakta telafisi mümkün olmayan tahribat meydana getirdiğini söyledi.

Hasat dönemine başlandığı bu günlerde anız yakılmasının önüne geçmek, yakanları uyarmanın bütün çiftçilerin sorumluluğu olduğunu dile getiren Kaya, "Yakılan anızlar toprağı olumsuz yönde etkiliyor. Topraktan alınan verim düşerken çiftçilerimiz uzun yıllar bu durumu telafi etmek için maddi harcama yapmak zorunda kalıyor. Arazilerde bulunan yabancı otların temizlenmesi için anız yakmaya başvuran çiftçilerimiz, toprakta bulunan bütün canlılara zarar verdiklerini gözden kaçırıyorlar." dedi.

Kaya, hava sıcaklıklarıın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde en ufak kıvılcımın yangına neden olabileceğini vurgulayarak, çiftçiler ve bütün vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.