Vietnam'da Elektronik Sigara Yasaklandı

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Vietnam'da, 2025'ten itibaren elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin üretiminin, satışının ve kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

Vietnam basınındaki haberlere göre, Tayland Ulusal Meclisi'nde, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine ilişkin yasa tasarısı oylandı.

Oylama sonucunda, 2025'ten itibaren elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin üretiminin, satışının ve kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "bu cesur karar" için Vietnam'ı tebrik etti.