Vietnam'da Heyelan: 2 Ölü

HANOİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyinde yer alan Lao Cai eyaletinde bir dağ yamacında meydana gelen heyelan sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın resmi Nhan Dan gazetesinin haberine göre pazar gecesi tahminen 2.000 metreküplük kaya ve toprak kütlesinin aniden kayması sonucu iki ev tamamen yıkılarak toprak altında kaldı.

Heyelanın yaşandığı sırada bölgenin yağışlı olmadığı bildirildi.

Yerel yetkililerin olaydan etkilenen ailelere destek olmak üzere gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.