Vietnam'da Sel ve Heyelan: 8 Ölü

HANOİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien eyaletinde son günlerde meydana gelen ani sel ve heyelanlarda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişidense haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu, cumartesi saat 06.00 itibarıyla yaklaşık 60 evin sel sularına kapıldığını ya da hasar gördüğünü bildirdi.

Vietnam Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre yolların kapanması nedeniyle 30 köyle ulaşım kesilmiş durumda.

Polis, ordu, yerel askeri birlikler ve çeşitli toplumsal örgütlerden yaklaşık 700 personel, kayıp kişileri aramak için görevlendirildi.