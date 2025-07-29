Vietnam'da Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü

HANOİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'da 21-28 Temmuz tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Vietnam Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre, can kayıplarının 5'i ülkenin orta kesimindeki Nghe An eyaletinde, 2'si ise kuzeydeki dağlık Son La eyaletinde yaşandı.

Haberde ayrıca, Son La eyaletinde 4 kişiden haber alınamadığı belirtildi.