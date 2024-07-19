Vietnam'da, Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Devlet Başkanı To Lam'in geçici olarak sorumluluğu üstlendiği bildirildi.
Hükümet tarafından Parti Genel Sekreteri Trong'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Trong'un sağlık sorunları yaşadığı belirtilen açıklamada, söz konusu soruna ilişkin detay paylaşılmadı.
Açıklamada, Devlet Başkanı Lam'ın sorumlulukları geçici olarak üstleneceği belirtildi.
Güneydoğu Asya ülkesinde, Ulusal Meclisin, 22 Mayıs'ta Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Vietnam Devlet Başkanı To Lam, VKP Genel Sekreteri Trong'un Sağlık Sorunları Nedeniyle Geçici Olarak Görevi Üstlendi - Son Dakika
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