Viranşehir\'de Muhtarlar Toplantısı

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü başkanlığında kurum müdürleri ve birim amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı.
İlçedeki kurum çalışmalarının ele alındığı toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi.
Kaymakam Ülkü, mahallelerdeki ihtiyaçların ve taleplerin giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi.
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