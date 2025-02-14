Viyadükten Düşen Araçta Yangın: 2 Yaralı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Akyazı Mahallesi'nden Akçaabat ilçesine seyir halinde olan 28 ABZ 485 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak viyadükten düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile bir kişi, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.