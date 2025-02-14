Viyadükten Düşen Araçta Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
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Viyadükten Düşen Araçta Yangın: 2 Yaralı

Trabzon'da bir otomobil viyadükten düşerek alev aldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

14.02.2025 00:46
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Akyazı Mahallesi'nden Akçaabat ilçesine seyir halinde olan 28 ABZ 485 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak viyadükten düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile bir kişi, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

Ortahisar, Otomobil, İtfaiye, trabzon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyadükten Düşen Araçta Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika

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