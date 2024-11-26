Vize ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılağaç köyünde Y.C.A'ya ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Vize'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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