Vize'de Muhtarlar Toplandı

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Kırklareli Valiliğince Vize ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, bağımlılıkla mücadele, gıda israfı ile güvenlik çalışmaları gibi konular görüşüldü.

Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.