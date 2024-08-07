Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hükümet konağını gezdi - Son Dakika
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hükümet konağını gezdi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, restorasyon çalışmaları devam eden yeni hükümet konağını gezdi. Kaymakam Balaban, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Vize ilçesinde düzenlenen 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinlikleri ve Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'in okul ziyaretleri de gerçekleşti.

07.08.2024 10:52
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, restorasyon çalışmaları devam eden yeni hükümet konağını gezdi.

Hükümet konağındaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Balaban, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Balaban, hükümet konağındaki restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Balaban, vatandaşların hizmetine hazır hale getirileceğini belirtti.

"Açık Hava Sinema Geceleri" devam ediyor

Vize ilçesinde "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinlikleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, köstebekgiller "gölgenin tılsımı" filminin gösteriminin yarın yapılacağı bildirildi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tören alanında gerçekleştirilecek çocuklara yönelik animasyon filmi gösterimine çocuklar davet edildi.

Etkinlik, 14 Ağustos'taki son film gösterimiyle sona erecek.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret etti.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Vize Anaokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını inceleyen Akdemir, yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hükümet konağını gezdi - Son Dakika

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