Vucic: Renkli Devrim Başarısız Oldu - Son Dakika
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Vucic: Renkli Devrim Başarısız Oldu

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'da düzenlenen mitingde 'Renkli devrim başarısız oldu' dedi.

13.04.2025 01:05
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- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Renkli devrim başarısız oldu"

Sırbistan'da hükümete destek mitingi

BELGRAD - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede aylardır süren protestolara karşı başkent Belgrad'da düzenlenen "Sırbistan'ı vermeyiz" mitinginde, "Renkli devrim başarısız oldu" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS), başkent Belgrad'da "Sırbistan'ı vermeyiz" sloganıyla bir miting düzenledi. Sırbistan'ın çeşitli bölgelerinin yanı sıra Kosova ve Bosna Hersek'ten mitinge katılan destekçilerine seslenen Vucic, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını açıkladı.

Sırbistan'da 13 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında bulunduğunu ve ülkeyi daha iyi bir konuma getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Vucic, ülkesinin özellikle Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda büyük baskılara maruz kaldığını fakat bunlara direndiklerini belirtti. Vucic, "İşte, savaş başlayalı neredeyse 3 buçuk yıl olacak. Tüm bunlara dayandık ve politikamızdan vazgeçmedik. Üzerimizdeki korkunç baskılara rağmen politikamızı değiştirmedik" dedi.

Yeni bir siyasi hareket kurulacağını açıkladı

Siyasette yeni bir ruh ve enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu çerçevede kapsayıcı olacak yeni bir siyasi hareket oluşturulacağını belirten Vucic, "Üyesi olduğum ve çok sevdiğim Sırp İlerleme Partisi'nde (SNS), koalisyon ortaklarımızın partilerinde ve muhalefet kanadında çok sayıda harika insanımız var. Her yerde var. Ama bir sorun var; yeni bir enerjiye yeni bir güce ihtiyacımız var. Artık sadece 2027'ye kadar değil, 2035'e uzanan bir plana ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Renkli devrim başarısız oldu"

Vucic, konuşmasında 1 Kasım 2024'te Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin ardından başlayan ve aylardır devam eden protesto gösterilerini eleştirdi. Göstericilerin trajedinin kurbanlarını umursamadıklarını ileri süren Vucic, göstericilerin trajediden sadece 2 gün sonra saldırgan eylemlere başladıklarına işaret etti. Vucic, "Ne biçim insanlar bunlar? Bu bize ne zaman oldu? Hep sabrettik, bugün de sabrediyoruz. Ne zaman canları isterse, çıkıp bir yeri bloke ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Göstericilerin referandum da seçim de istemediklerini söyleyen Vucic, "Ülkeyi yönetmek istiyorlar ama seçim istemiyorlar. Her şey olabilir ama seçim olmaz diyorlar. Referandum da istemiyorlar. Peki ne istiyorsunuz? Meclisi yakmak mı, insanları kovalamak ve ülkedeki her şeyi bloke etmek mi? Artık korkusuz ve yaptıklarınızdan ötürü bir ceza ile karşılaşmaksızın insanlara şiddet uygulayamayacaksınız" şeklinde konuştu.

Vucic, "Sırbistan'a yönelik bu saldırı, Sırbistan'ın içinde başlamadı, dışarıdan geldi. Çünkü bazı dış güçler, bağımsız bir Sırbistan görmek istemiyor. Kararlarını kendi alan bir ülke görmek istemiyor. Fakat Sırp halkının belini kıramazsınız. Renkli devrim başarısız oldu. Artık ondan bir şey çıkmaz" dedi.

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Politika, Belgrad, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vucic: Renkli Devrim Başarısız Oldu - Son Dakika

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