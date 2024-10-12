WAFI 2024: İklim Değişikliği ve Gıda Sistemi

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'den ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 800 uzman, Cuma günü 2024 Dünya Tarımsal Gıda İnovasyon Konferansı'nda (WAFI 2024) bir araya gelerek, bilim ve teknoloji inovasyonu yoluyla iklim değişikliği sorununu ele almanın ve tarımsal gıda sistemlerinde düşük karbonlu bir geçişin önemine vurgu yaptı.

"İklim Değişikliği ve Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü" temalı konferans, tarım sektöründe inovasyona duyulan acil ihtiyacın altını çizdi.