Walz: Seçimler Adil ve Güvenli

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ABD'de Demokrat Partinin başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz, oy kullanma süreci devam eden başkanlık seçimlerinin "adil, özgür ve güvenli" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

CNN'in haberine göre Walz, ABD'deki başkanlık seçimlerini etkileyecek "salıncak" eyaletlerden Pensilvanya'da seçmenlere seslendi.

Walz, "En adil, en özgür ve en güvenli seçimlere sahibiz. Seçimleri denetleyen özgür bir basınımız var." ifadesini kullandı, herkese "sakin" olma çağrısı yaptı.