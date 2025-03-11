Wang Huning'den Basın Toplantısı

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumunu takip eden basın mensuplarını ziyaret etti, 10 Mart 2025. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)