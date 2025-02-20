BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, New York'ta düzenlenen üst düzey BM Güvenlik Konseyi toplantısı çerçevesinde ABD'nin çeşitli kesimlerinden temsilcilerle görüştü, 18 Şubat 2025. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Wang Yi, BM'de ABD Temsilcileriyle Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?