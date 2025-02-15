Wang Yi: Çin-ABD İlişkilerinde Stratejik Kararlılık - Son Dakika
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Wang Yi: Çin-ABD İlişkilerinde Stratejik Kararlılık

Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin'in ABD ile ilişkilerindeki tutarlılığını vurguladı.

15.02.2025 12:18
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MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'ye yönelik istikrarlı ve tutarlı bir politika izleyen ve bu politikada kolay kolay büyük değişiklikler yapmayan Çin'in büyük bir ülke olarak stratejik kararlılığını ve uluslararası güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Dünyada Çin" adlı oturumda açılış konuşması yaparak soruları yanıtladı.

Çin ve ABD'nin, kendi halklarının tercihlerine dayalı olarak farklı sosyal sistemlere sahip olduğunu belirten Wang, bir tarafın diğer tarafın sistemini değiştirmeye ya da bozmaya çalışmasının gerçekçi olmadığını belirtti.

Wang, Çin ve ABD'nin küresel zorluklara birlikte karşılık vermesi gerektiğini ve bunun aynı zamanda iki tarafın üstlenmesi gereken uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çin'in ABD ile karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği şeklindeki üç ilkeyi temel alarak istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ikili işbirliği inşa etmeye ve iki büyük ülkenin bu gezegende birbiriyle geçinmesinin doğru yolunu bulmaya hazır olduğunu kaydeden Wang, ABD'nin de Çin'le aynı yönde hareket etmesi temennisini dile getirdi.

Wang, ABD'nin Çin'i baskılamak ve kontrol altına almakta ısrar etmesi halinde Çin tarafının da buna göre davranacağını, ABD'nin her türlü tek taraflı zorbalık eylemine kararlılıkla karşılık vereceğini ve ulusal egemenlik, onur ve meşru kalkınma hakkını kararlı şekilde savunacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Wang Yi: Çin-ABD İlişkilerinde Stratejik Kararlılık - Son Dakika

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