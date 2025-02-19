Wang Yi'den BM Güvenlik Konseyi'ne Öneriler - Son Dakika
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Wang Yi'den BM Güvenlik Konseyi'ne Öneriler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin 80. yıldönümü vesilesiyle öneriler sundu.

19.02.2025 14:09
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dünyada büyük kriz ve çatışmaların yaşandığı bu dönemde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, BM'nin 80. yıldönümünü zamana ayak uydurmak ve dünya genelindeki insanların beklentilerine daha iyi karşılık vermek üzere bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nin "Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişim reformu ve geliştirilmesi" konulu üst düzey toplantının ardından Güvenlik Konseyi'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunup konseyin görevini daha iyi yerine getirmesine yönelik Çin'in dört önerisini açıkladı.

İlk öneri olarak kamu yararına öncelik verilmesi gerektiğini belirten Wang, ülkelerin yalnızca kendi çıkarlarına odaklanmaması, aynı zamanda da uluslararası toplumun ortak çıkarlarına öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

İkinci öneri olarak samimi bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Wang, Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında birliğin yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu ve bunun yapıcı bir diyalogla başlaması gerektiğini belirtti.

Wang, üçüncü olarak ise verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

Güvenlik Konseyi kararlarının yasal güce sahip olduğunu ve tam olarak uygulanması gerektiğini söyleyen Wang, başta Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm BM üyesi ülkelerin seçici uygulamalardan kaçınması, çifte standarda ise asla yaklaşmaması gerektiğini vurguladı.

Wang, dördüncü olarak Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi ve iyileştirilmesini önerdi.

Bakan, Güvenlik Konseyi'nin temsil kabiliyetinin daha da artırılıp daha hızlı hareket eder hale getirilmesini sağlamak üzere konsey reformu da dahil olmak üzere genel olarak BM'nin reformu üzerinde uzlaşı arayışına yönelik geniş ve demokratik istişarelerin sürdürülmesini desteklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Wang Yi'den BM Güvenlik Konseyi'ne Öneriler - Son Dakika

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