Wang Yi\'den Çin Diplomasi Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Çin'in dış politikasına ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında basın toplantısı düzenleyerek, Çin'in gündem konularına ilişkin duruşu ve zorluklarla mücadeleye yaklaşımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günkü basın toplantısında, her daim tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceklerini belirterek, tüm ülkelerin "önce benim ülkem" demesi halinde dünyaya yeniden "orman kanunlarının" hakim olacağı uyarısında bulundu.

Wang, "Bu yıl da uluslararası konjonktür zorluklarla dolu, ancak Çin diplomasisinin misyonu değişmeden devam etmektedir. Diğer ülkelerle birlikte doğru olanı savunmaya, çağa yön vermeye, uluslararası eşitlik ve adaleti savunmaya ve dünya barış ve istikrarını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan, Çin'in "bu belirsiz dünyaya" kesinlik sağlayacağını belirtti.

Çin'in çok taraflılığa olan bağlılığını yineleyen Wang, Birleşmiş Milletler'in önemli statüsüne de vurgu yaparak zorluklar ne kadar acilse BM'nin otoritesini layıkıyla destekleme ihtiyacının da o oranda büyük olduğunu belirtti.

BÜYÜK ÜLKELERİN SORUMLULUKLARI

Wang, büyük ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini kabul edip üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Gerçek kazanının, sadece kendisinin değil herkesin çıkarlarını göz önünde bulunduran olduğunu tarihin kanıtlayacağını kaydeden Wang, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun, dünyadaki tüm ülkelere ait olmasını sağlayacağını vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerine de değinen Wang, karşılıklı saygının önemli bir ön koşul olduğunu belirterek iki tarafın bu gezegende barış içinde bir arada yaşamanın yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

"Çin ve ABD'nin geniş ortak çıkarlara ve büyük bir işbirliği alanına sahip olduğu dikkate alınacak olursa iki ülke, birbirinin başarısına yardım eden ortaklar olabilir ve birlikte refaha ulaşabilir" diye konuştu.

ABD'nin fentanil konusunu bahane ederek Çin mallarına yönelik ek tarifeler getirmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Wang, keyfi baskılar karşısında kesinlikle karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Wang, ABD'nin geri dönüp geçmişte gümrük vergisi ve ticaret savaşlarından ne kazandığını tekrar değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Ülkenin ticaret açığı genişledi mi yoksa daraldı mı? İmalatının rekabet gücü arttı mı yoksa azaldı mı? Enflasyon yükseldi mi yoksa düştü mü? Halkın yaşamı iyileşti mi yoksa kötüleşti mi?" diye sordu.

Bakan, "Başarısız olan sebebi önce kendinde arasın" şeklindeki Çin deyişini de hatırlattı.

Wang, Çin- Rusya ilişkileri konusunda iki ülkenin ilişkilerini geliştirirken "ittifak yapmama, çatışmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama" ilkelerini benimsediğini belirtti.

Wang, "Bu, büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir model oluşturmada öncü bir çabadır ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilere iyi bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

Son 50 yıl içinde gelişen Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinden de övgüyle bahseden Wang, "Çin'in Avrupa'ya olan güveni sürüyor ve Avrupa'nın güvenilir bir ortak olabileceğine inanıyor. İki taraf da dostane istişarelerle devam eden sorunları uygun şekilde çözme ve umut verici bir 50 yılı daha birlikte başlatma kapasitesine ve bilgeliğine sahiptir" diye konuştu.

BARIŞTA HERKES KAZANIR

Wang, dünyadaki sıcak gündem konularının çözüme kavuşturulması ve kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması konusunda Çin'in yaklaşımları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna krizi konusunda barışa yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılayıp desteklediklerini belirten Dışişleri Bakanı, "Çatışmanın kazananı olmaz, ancak barışta herkes kazanır" ifadelerini kullandı.

Wang, Ukrayna krizinin çözümü ve kalıcı barışın sağlanması için çatışma taraflarının iradesi doğrultusunda uluslararası toplumla birlikte çalışmaya ve yapıcı rollerini sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan, "Ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenliğe ilişkin yeni vizyonu savunmalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Avrasya kıtasında ve dünya genelinde kalıcı barış ve güvenliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz" dedi.

İsrail- Filistin çatışmasına da değinen Wang, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze'de barışı yeniden tesis etmeye yönelik planını desteklediklerini söyledi.

Wang, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin teşvik edilmesi, insani yardımların artırılması, "Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesi" ilkesine bağlı kalınması ve Gazze'nin yeniden inşasına katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Ortadoğu halkları için adalet, barış ve kalkınma sağlama konusundaki kararlı çabalarının süreceğini ve bölgedeki ülkeleri kendi geleceklerini kendi ellerine alma, kendi kalkınma yollarını bağımsız şekilde keşfetme ve en kısa sürede barış ve yeniden canlanma rüyasını gerçekleştirme konusunda destekleyeceklerini kaydetti.

KÜRESEL GÜNEY İLE YAN YANA

Wang, Küresel Güney ülkelerini, dünya barışının korunması, dünya kalkınmasına yön verilmesi ve küresel yönetişimin iyileştirilmesinde kilit öneme sahip bir güç olarak niteledi.

Bakan, "Dünyadaki değişiklikler ne olursa olsun kalbimiz her zaman Küresel Güney'le birlikte olacaktır" dedi.

Çin ve Afrika'nın her zaman ortak geleceğe sahip iyi dost, ortak ve kardeş olduğunu belirten Wang, tüm ülkelerin Afrika'ya kendi kendine yetebileceği ve kendi gücünü keşfedebileceği yeni bir kalkınma yolu bulma konusunda desteklemesi gerektiğini söyledi.

Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'le işbirliğine yönelik açıklamalarda da bulunan Wang, hiçbir jeopolitik hesabın söz konusu olmadığını, bu işbirliğinin sadece karşılıklı destek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Wang, bu ülkelerle etkileşimlerinde eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerini izlediklerini, asla etki alanı oluşturmaya çalışmadıklarını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadıklarını belirtti.