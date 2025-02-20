Wang Yilin Yargılanıyor

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HOHHOT, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin eski yönetim kurulu başkanı Wang Yilin, rüşvet suçlamasıyla yargılanıyor. Yargılama, perşembe günü ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentindeki bir mahkemede yapıldı.

Wang, Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ndeki konumlarından yararlanarak iş bulma, proje ihalesi alma ve ticari faaliyetler gibi konularda başkalarına yardımcı olma karşılığında şahsen ya da başkaları aracılığıyla 35,01 milyon yuan (4,88 milyon ABD doları) değerinde para ve hediye kabul etmekle suçlanıyor.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre duruşma sırasında savcılar, sanık ve sanığın avukatları delilleri inceleyerek değerlendirmelerini mahkemeye sundu.

Karar daha sonra açıklanacak.