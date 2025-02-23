Web Summit Qatar 2025 Başladı - Son Dakika
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Web Summit Qatar 2025 Başladı

Katar'ın Doha şehrinde başlayan etkinlikte 25 bin katılımcı, 600 yatırımcı yer alıyor.

23.02.2025 23:17
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Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan "Web Summit Qatar 2025" Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte 180 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcı, 600'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'den fazla konuşmacı ve 600 medya mensubu yer alıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren organizasyonda 24 Türk teknoloji girişimi de yer alıyor.

Etkinlik, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Web Summit'in kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave'in açılış konuşmalarıyla başladı.

"Web Summit, yenilikçiliğin fırsatlarla buluştuğu bir platform"

Al Sani, yaptığı konuşmada etkinliğin önemine vurgu yaparak, Web Summit'in "yenilikçiliğin fırsatlarla buluştuğu bir platform" olduğunu belirtti.

Katar'ın küçük bir ülke olmasına rağmen küresel ölçekte büyük bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Al Sani, Katar'ı bir girişimciye benzeterek: "Katar gibi küçük bir devlet olmak, bu heyecan verici dijital çağda parlak bir fikre sahip bir girişimcinin dünyayı değiştirmesine benziyor." dedi.

Devlet düzeyinde girişimcilere destek verdiklerini vurgulayan Al Sani, "Çünkü onlar Katar'ın girişimci ruhunu temsil ediyor" ifadesini kullandı.

Katar'dan 1 milyar dolarlık yatırım

Doha'nın girişimcilik merkezi olma hedefine değinen Al Sani, "Geçen yıl bu sahnede, Katar Yatırım Otoritesi'nin Katar ve bölgeye stratejik yatırım sermayesi sağlamak için bir fon oluşturacağını duyurmuştum ve Katar Yatırım Otoritesi tarafından bölgesel ve uluslararası girişim sermayesi fonlarına 1 milyar dolarlı yatırım yaptık ve bunu başardık" şeklinde konuştu.

Al Sani ayrıca Katar'ın dünya genelinde girişimcilik ekosistemi sıralamasında 11 basamak yükselerek ilk 100 içinde en hızlı yükselen ülke olduğunu ve bölgesel bir teknoloji merkezi haline geldiğinin altını çizdi.

Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave ise Katar'ın etkinliğe ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekerek, "Bu etkinlik Katar'ın hikayesini anlatıyor ve bu hikayeyi görmezden gelmek artık imkansız" dedi.

Cosgrave, Web Summit Qatar 2025'e güçlü bir destek olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın ağırlık merkezi doğuya doğru hareket ediyor ve Katar 21. yüzyıl için inanılmaz derecede iyi bir konumda. Çok küçük bir ülke olmasına rağmen, küresel meselelerde önemini şimdiden gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından teknoloji dünyasından ünlü isimlerin, girişimcilerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı oturumlara geçildi.

İki gün sürecek organizasyonda Türk şirketleri, ürün ve hizmetlerini uluslararası bir platformda tanıtma fırsatı bulacak ve global yatırımcılarla bir araya gelerek işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

Türk girişimciler yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri ve lojistik gibi alanlarda geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtacak.

Katar Emiri Al Sani, Web Summit'i ziyaret etti

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani de Web Summit Qatar 2025 etkinliğini ziyaret ederek dijital ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası büyük şirketlerin stantlarını inceledi.

Emir Al Sani, dijital ticaret, yapay zeka uygulamaları ve kamu ile özel sektördeki yeni girişimler hakkında bilgi aldı.

Katar Emiri'ne ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile birlikte bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer eşlik etti

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Web Summit Qatar 2025 Başladı - Son Dakika

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