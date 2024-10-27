WEİHAİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai kentinde düzenlenen 2024 Dünya Şehirler Günü Çin Gözlemleri sergisinde Tesla'nın bir robotunu inceleyen insanlar, 26 Ekim 2024.
Etkinliğe 30'dan fazla ülke ve bölgeden 2000'den fazla heyet katıldı. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Weihai'de 2024 Dünya Şehirler Günü Sergisi - Son Dakika
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