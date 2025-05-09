WestJet, ABD- Kanada Uçuşlarını Durduruyor

OTTAVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük ikinci havayolu şirketi WestJet, iki ülke arasındaki seyahat talebinin azalması nedeniyle ABD ve Kanada arasındaki dokuz rotasını durdurma kararı aldı.

Kanada CBC Haber'in perşembe günkü haberine göre, Kanada'dan Austin, Los Angeles ve Chicago gibi ABD şehirlerine yapılan uçuşlar etkilenenler arasında.

Havayolu şirketi sözcüsü, 'WestJet, talepleri karşılamak üzere uçuş programlarını sürekli şekilde gözden geçirip ayarlamalar yapıyor. Gelecekte bu güzergahlarda doğrudan hizmet sunma fırsatlarını tekrardan değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

WestJet nisan ayında Kanada içinde yeni iç hatlar ekleyeceğini ve Avrupa uçuşlarını artıracağını duyurmuştu.

Habere göre bu değişiklikler, ticaretle ilgili gerilimler nedeniyle daha az sayıda Kanadalının ABD'ye seyahat etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylediği Kanada'ya yönelik ilhakçı söylemlerini sürdürmesi nedeniyle gerçekleşti.

Kanada İstatistik Kurumu'na göre, Mart 2025'te Kanada'da ikamet edenler ABD'ye yaptıkları 719.500 seyahatten geri döndü. Bu rakam 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5'lik bir düşüşe işaret ediyor.

ABD ile yaşanan gümrük vergisi sorunları nedeniyle Kanada hükümeti, Kanadalı tüketicileri Kanada içinde alışveriş yapmaya ve seyahat etmeye teşvik ediyor.