WestJet Group'un grev nedeniyle daha fazla uçuş iptali

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VANCOUVER, 30 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük ikinci havayolu şirketi WestJet Group, Cumartesi günü uçak bakım mühendislerinin grevi nedeniyle 235 uçuşun daha iptal edildiğini duyurdu.

Şirkete göre yeni uçuş iptallerinin yaklaşık 30.000 yolcuyu daha etkilemesi bekleniyor. Cumartesi günü erken saatlerde 150 uçuşun iptal edilmesi yaklaşık 20.000 yolcuyu etkilemişti.

Uçak Teknisyenleri Yardımlaşma Derneği (AMFA) tarafından başlatılan grev uçuşların iptal olmasına yol açtı. Yaklaşık 670 WestJet bakım mühendisini temsil eden AMFA Cuma günü yerel saatle 16.30'da iş bıraktı.

WestJet Başkanı Diederik Pen yaptığı yazılı açıklamada, şirketin "güvenli ve kontrollü şekilde uçuş sayısını azaltırken, uzlaşma için her yolu denediğini ve istikrarlı bir ağı korumak için aralıksız çalıştığını" belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre hafta sonu için 250.000'den fazla yolcusu bulunan WestJet, uçaklarını Kanada genelindeki havalimanlarına park ederken, Çalışma Bakanı ve Kanada Endüstriyel İlişkiler Kurulu'ndan acil müdahale talep ediyor.