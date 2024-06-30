WestJet uçak teknisyenlerinin grevi Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda başladı - Son Dakika
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WestJet uçak teknisyenlerinin grevi Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda başladı

Kanada'nın ikinci büyük havayolu şirketi WestJet Group, Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda grev hattında duran uçak teknisyenlerinin beklenmedik grevi karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Uçak Teknisyenleri Yardımlaşma Derneği (AMFA) tarafından temsil edilen yaklaşık 670 WestJet bakım mühendisi, Cuma günü yerel saatle 16.30'da greve çıktı.

30.06.2024 12:39
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VANCOUVER, 30 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda grev hattında duran WestJet uçak teknisyenlerinin yanından geçen yolcu, 29 Haziran 2024.

Kanada'nın ikinci büyük havayolu şirketi WestJet Group Cuma günü yaptığı açıklamada, uçak bakım mühendislerinin beklenmedik grevi karşısında şaşkın olduklarını belirtti.

Yaklaşık 670 WestJet bakım mühendisini temsil eden Uçak Teknisyenleri Yardımlaşma Derneği (AMFA), Cuma günü yerel saatle 16.30 itibarıyla greve çıktı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Vancouver, Kanada, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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