WestJet uçak teknisyenlerinin grevi Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda başladı

VANCOUVER, 30 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda grev hattında duran WestJet uçak teknisyenlerinin yanından geçen yolcu, 29 Haziran 2024.
Kanada'nın ikinci büyük havayolu şirketi WestJet Group Cuma günü yaptığı açıklamada, uçak bakım mühendislerinin beklenmedik grevi karşısında şaşkın olduklarını belirtti.
Yaklaşık 670 WestJet bakım mühendisini temsil eden Uçak Teknisyenleri Yardımlaşma Derneği (AMFA), Cuma günü yerel saatle 16.30 itibarıyla greve çıktı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
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