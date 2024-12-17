Wisconsin'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Wisconsin'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

17 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

17.12.2024 03:16
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde dini eğitim veren bir okulda 17 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polisin aktardığı bilgiye göre, Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okulu'na, dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Sabahki ilk açıklamadan sonra yeni bir açıklama yapan polis yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 2 olarak düzeltti.

Açıklamada, aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki şüphelinin, saldırıda biri öğretmen diğeri öğrenci iki kişiyi vurarak öldürdüğü, en az 6 kişiyi yaraladığı ve daha sonra olay yerinde intihar ettiği kaydedildi.

Yetkililer, 17 yaşındaki kız öğrencinin hangi motivasyonla bu saldırıyı düzenlediğini araştırdıklarını ifade etti.

Polis yetkilileri, ilk açıklamalarında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Abundant Life Hristiyan Okulunun lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim verdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Biden bilgilendirildi

Öte yandan, Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiği bildirildi.

CNN'nin konuyla ilgili haberinde, ABD'de 2024 yılında 83 okula silahlı saldırı düzenlendiği ve bu yılın 2008'den bu yana en fazla okul saldırısı yaşanan yıl olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wisconsin'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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