Wuhan\'da İnsansı Robot Gelişimi

WUHAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Wuhan Glory Road Akıllı Teknoloji Limited Şirketi'nin Ar-Ge ekibi, robotik laboratuvarında "Laborer" serisinden bir insansı robotun dayanıklılığı ve dinamik dengesi üzerinde ince ayarlar yaparak performansını daha da artırmayı hedefliyor.
1,8 metre boyunda ve 95 kilogram ağırlığındaki robot, şirketin kendi geliştirdiği hareket kontrol algoritması sayesinde 40-60 kilogramlık yükleri taşıyabiliyor.
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