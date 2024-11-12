Wuxi'de 2024 Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı - Son Dakika
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Wuxi'de 2024 Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı

Fuar, 31,2 milyar yuan yatırım ile nesnelerin interneti alanında önemli projelere ev sahipliği yapıyor.

12.11.2024 15:59
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NANJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in nesnelerin interneti sektörünün öncü şehri Wuxi'de düzenlenen 2024 Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı'nda 31,2 milyar yuan (yaklaşık 4,3 milyar ABD doları) değerinde anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Pazartesi günü başlayan ve üç gün sürecek etkinlikte bir yarışma, en yeni nesnelerin interneti uygulama ve ürünlerinin yer aldığı bir sergi ve akıllı algılama, endüstriyel internet ve yapay zeka gibi temalara odaklanan çeşitli konferanslar yer alıyor.

Çin Devlet Şebekesi, Huawei ve China Mobile gibi yüzlerce işletme, yaklaşık 35.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara katılıyor.

Etkinlik sırasında ileri imalat ve alçak irtifa ekonomisi gibi alanlarda toplam yatırım tutarı 31,2 milyar yuanı aşan 33 projenin imzalanması bekleniyor.

Güncel verilere göre, 2023 yılında Çin'in nesnelerin interneti sektörünün lideri haline gelen Wuxi'deki endüstriyel kümelenme, bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 450 milyar yuanı aştı. Kentte ayrıca 3.000'den fazla işletmenin yer aldığı eksiksiz bir endüstriyel zincir hayata geçti.

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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