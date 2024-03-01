Xi Jinping, Çin'de yeni enerjinin gelişimini teşvik etmek için çağrıda bulundu

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, temiz ve güzel bir dünya inşasına daha büyük katkılar sunmak için Çin'de yeni enerjinin yüksek kaliteli gelişiminin güçlü şekilde teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, Perşembe günü ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumuna başkanlık ederken söz konusu açıklamayı yaptı.

Enerji güvenliğinin bir ülkenin genel ekonomik ve sosyal kalkınmasını etkilediğini kaydeden Xi, temiz enerjinin geliştirilmesinin ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün teşvik edilmesinin, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası toplumun uzlaşısı haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin'in enerji gelişiminin halen büyük talep baskısı, tedarik kısıtlamaları ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşümdeki zorlu görevler gibi bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Xi, "Bu zorlukları aşmanın tek çıkar yolu, yeni enerjiyi güçlü şekilde geliştirmektir" dedi.

Zengin rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve diğer kaynaklara sahip olan Çin'in yeni enerji alanında büyük bir gelişim potansiyeli sergilediğini vurgulayan Xi, Çin'in dünyadaki en büyük temiz enerji tedarik sistemini kurduğunu ve ülkenin yeni enerjili araçları, lityum bataryaları ve fotovoltaik ürünlerinin de küresel pazarda son derece rekabetçi olduğunu kaydetti.