Xi Jinping, Çin-Kazakistan İşbirliği İçin Yeni Bir Sayfa Açmayı Planlıyor

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ASTANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Kazak medyasında yayımlanan imzalı makalesinde daha yakın bir Çin- Kazakistan işbirliği için ileriye dönük planlama yapmak, ayrıca ikili ilişkilerin ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün daha da büyümesi için yeni bir yol haritası belirlemek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Xi makalesinde, "Bu ziyaret bana Kazakistan'ın kaydettiği yeni ilerlemeleri ve yeni değişiklikleri ilk elden deneyimleme fırsatı sunuyor" dedi.

"Ortak Taahhüdümüze Bağlı Kalarak Çin-Kazakistan İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa Açmak" başlıklı makale, Xi'nin Kazakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Salı günü Kazakhstanskaya Pravda gazetesinde ve Kazinform Uluslararası Haber Ajansı'nda yayımlandı.

Xi makalesinde Çin ve Kazakistan'ın, ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla, işbirliğindeki başarıda kilit öneme sahip dört ilke olan karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri, zor zamanlarda dayanışma ve karşılıklı fayda ilkelerine her zaman riayet etmesi gerektiğini belirtti.

Xi, "Ziyaretimin geleneksel dostluğumuzun yenilenmesine ve ülkelerimiz arasındaki çok yönlü işbirliğinin derinleşmesine yardımcı olacağını umuyorum. Ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelerek, Çin-Kazakistan ilişkilerini daha da büyütmenin ileriye dönük yolunu planlayacağız. Ayrıca Çin-Kazakistan daimi kapsamlı stratejik ortaklığını yeni seviyelere çıkarmanın en iyi yolunu bulmaya çalışacağız" dedi.

Xi, iki ülkenin karşılıklı desteğe dayalı siyasi geleneğini daha da pekiştirmesi, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğinden müteşekkil altın kurala bağlı kalması, ebedi Çin-Kazakistan dostluğuna yönelik halk desteğini güçlendirmesi ve tüm dünyada ortaya çıkan daha önce görülmemiş ölçekteki hızlı değişikliklere cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

Xi, makalesinde Çin-Kazakistan işbirliğinde elde edilen başarılardan da övgüyle bahsetti.

Çin ile Kazakistan arasındaki karşılıklı siyasi güvenin yeni bir seviyeye ulaştığını kaydeden Xi, iki ülkenin sonuç odaklı işbirliğinde yeni başarılara imza attığını, ayrıca halklar arası ve kültürel etkileşimlerde yeni bir yükselişe tanıklık ettiğini dile getirdi.

Xi, "Uluslararası düzeydeki koordinasyon ve işbirliğimiz yeni ve somut sonuçlar ortaya koymuştur" dedi.