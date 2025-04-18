Xi Jinping: Çin ve Kamboçya Sağlam Dostlar - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin ve Kamboçya Sağlam Dostlar

Xi Jinping: Çin ve Kamboçya Sağlam Dostlar

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kamboçya ile dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

18.04.2025 16:18
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin ve Kamboçya'nın sadece dost komşu iki ülke değil, aynı zamanda sağlam dostlar olduğunu söyledi.

PUNOM PEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğu inşasının hem tarihin hem de halkın tercihi olduğunu söyledi.

Xi, perşembe günü Kamboçya Halk Partisi Başkanı ve Kamboçya Senatosu Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile bir araya geldi.

Çin ve Kamboçya'nın sadece dostane komşular olarak kalmayıp aynı zamanda da sağlam bir dostluğa sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin de an itibarıyla ulusal kalkınma süreçlerinin kritik bir aşamasında olduğunu ifade etti.

Xi, iki tarafın da halklarının refahı ve insanlığın ilerlemesine öncelik vermesi, kendi modernleşme çabalarını ilerletirken insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa edilmesine örnek teşkil etmeye çalışması ve dünyada yüzyıldır görülmemiş kapsamlı dönüşümler yaşanırken barış, istikrar ve ilerlemeye yönelik güçler olmak için el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Xi, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında yeni kurulan "2+2" stratejik diyalog mekanizmasından iyi şekilde yararlanarak aralarındaki stratejik koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

İki tarafın çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmesi, Kamboçya'nın Sanayi ve Teknoloji Koridoru'nun ve Balık ve Pirinç Koridoru'nun inşasını ilerletmesi ve enerji ve ulaşım gibi kilit öneme sahip sektörlerde işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Xi, bu sayede Kamboçya'nın Çin'in kalkınma fırsatlarından daha fazla pay alabileceğini ifade etti.

Xi, Kamboçya ile parti inşasının güçlendirilmesi, reform ve kalkınmanın ilerletilmesi gibi önemli konularda etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi geliştirmeye ve Çin Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ile Kamboçya Krallığı Ulusal Meclisi ve Senatosu arasındaki dostane işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Tarihin çok kutuplu bir dünyaya, ekonomik küreselleşmeye ve kültürel çeşitliliğe akma eğiliminin durdurulamaz olduğunu söyleyen Xi, hiçbir ülkenin izolasyona geri dönmek istemediğini ifade etti.

Ticaret savaşlarının çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ve küresel ekonomik düzeni bozduğunu belirten Xi, tüm ülkeleri birleşmeye ve ulusal güvenlik ve kalkınmanın dizginlerini sıkı şekilde kendi ellerinde tutmaya, karşılıklı saygıyı korumaya, kazan-kazan işbirliği ve ortak kalkınma peşinde koşmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa etmek üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

Xi, Asya'nın yeni bir kolektif yeniden canlanma yolculuğuna çıktığı bir dönemde Çin modernleşmesinin getirilerini bölgede daha geniş şekilde paylaşmak, komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip topluluk inşasını teşvik etmek ve Asya'nın modernleşmesini ilerletmek için birlikte çalışmak üzere dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerini ve komşu ülkelerle dostluk ve ortaklık geliştirme politikasını izlemeye devam edeceklerini, komşuluk diplomasisinin süreklilik ve istikrarını koruyacaklarını ve komşu ülkelerle dostane işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti.

Hun Sen ise Xi'nin ziyaretinin Kamboçya için büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin'in Kamboçya'nın en sadık destekçisi ve en güvenilir ortağı olduğunu söyleyen Hun Sen, Çin'in desteğinin Kamboçya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu ve bunun için minnettar olduklarını belirtti.

Hun Sen, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını, Taiwan, Xinjiang ve Xizang (Tibet) ile ilgili konularda Çin'in duruşunu desteklediklerini ve herhangi bir gücün Çin'in içişlerine karışmasına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Çin ve Kamboçya'nın sağlam dostlar olduğunu vurgulayan Hun Sen, iki ülkenin yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğu inşa etme kararının, ikili ilişkilerin üst düzey, yüksek kaliteli ve yüksek standartlı gelişimini teşvik ederek daha fazla ilerleme kaydedeceğini söyledi.

Hun Sen, Çin'le stratejik güvenlik işbirliğini güçlendirmeye ve ikili ticareti genişletmeye istekli olduklarını da ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping: Çin ve Kamboçya Sağlam Dostlar - Son Dakika

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