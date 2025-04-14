Xi Jinping'den Asya İçin İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in komşu ülkelerle dostane işbirliğini derinleştirerek Asya'nın modernizasyonunu ortaklaşa ilerleteceğini söyledi.

Xi, Vietnam'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi pazartesi günü ülkede yayımlanan Nhan Dan gazetesinde yer alan "Geçmişteki başarılardan güç alarak ortak hedefler doğrultusunda yeni ilerlemeler kaydetmek" başlıklı makalesinde Asya'nın küresel işbirliği ve kalkınmada yeni bir yükselişi temsil ettiğini belirtti.

Xi, tüm bölgenin yeniden canlandırılmasına yönelik yeni bir başlangıç noktasında bulunan Asya'nın benzeri görülmemiş fırsat ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Xi, makalesinde, "Komşularımızla diplomatik ilişkilerde süreklilik ve istikrarı sağlayacak ve dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerine bağlı kalacağız. Ayrıca komşularımızla dostluk ve ortaklık ilişkileri kurma yönündeki politikamızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bugün dünyada daha önce hiç olmadığı kadar küresel, çığır açıcı ve tarihi değişimler yaşanıyor ve dünya yeni bir çalkantılı dönüşüm dönemine girmiş bulunuyor" diyen Xi, Çin'in dünya ekonomisinin kilit öneme sahip itici gücü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Xi, "Çin yüksek standardıyla dünyaya daha fazla fırsat sunmaya devam ederek yüksek kaliteli kalkınmasıyla tüm ülkelerin gelişimine katkıda bulunacaktır" dedi.