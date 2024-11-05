Xi Jinping'den Boko'ya Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Botsvana Devlet Başkanı seçilen Duma Boko'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ve Botsvana'nın geleneksel dostluğa sahip iki ülke olduğunu belirterek, son yıllarda altyapı, temiz enerji, tıbbi bakım ve halk sağlığı gibi alanlardaki işbirliğinde kayda değer başarılar elde edilmesiyle ikili ilişkilerde güçlü bir ivme yakaladığını söyledi.

Çin-Botsvana ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, ikili stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye taşımak ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere Boko ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.