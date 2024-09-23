Xi Jinping'den Dissanayake'ye Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak göreve gelen Anura Kumara Dissanayake'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği mesajında Çin ve Sri Lanka'nın geleneksel dostluğa sahip komşular olduğunu belirterek 67 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Sri Lanka'nın her zaman birbirini anlayıp desteklediğini ve dostça bir arada yaşayan farklı büyüklükteki ülkeler arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Çin-Sri Lanka ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, geleneksel dostluğu ileriye taşımak ve karşılıklı siyasi güveni artırmak üzere Devlet Başkanı Dissanayake ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin daha verimli hale gelmesini kolaylaştırıp samimi karşılıklı yardımlaşma ve ezeli dostlukla ön plana çıkan Çin-Sri Lanka stratejik işbirliği ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli ilerleyişini temin ederek iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Dissanayake ile çalışma sözü de verdi.