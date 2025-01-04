Xi Jinping'den Gürcistan'a Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gürcistan cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Mikheil Kavelaşvili'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında Çin ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın an itibarıyla pozitif bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü söyledi.

Xi, iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli olarak sağlamlaştığını, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve uluslararası koordinasyonun verimli olduğunu ifade etti.

Çin-Gürcistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini de kaydeden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye götürmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Gürcistan ilişkilerinin daha fazla gelişimi için çaba göstermek üzere Kavelaşvili ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.