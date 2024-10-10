Xi Jinping'den Kays Said'e Tebrik - Son Dakika
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Xi Jinping'den Kays Said'e Tebrik

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tunus'un yeniden seçilen liderine tebrik mesajı gönderdi, ilişkileri vurguladı.

10.10.2024 10:19
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BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yeniden Tunus Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'i tebrik etti.

Xi, Çarşamba günü gönderdiği tebrik mesajında Çin ve Tunus'un köklü geleneksel dostluğa sahip iki ülke olduğuna dikkat çekerek ikili ilişkilerin son yıllarda iki ülke liderinin rehberliğinde sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini ve çeşitli alanlarda verimli etkileşim ve işbirliğinin artarak ve iki ülke arasında giderek derinleşen geleneksel dostluk kurulduğunu ifade etti.

Said'in Mayıs ayında Çin'e yaptığı başarılı resmi ziyaret sırasında Çin-Tunus stratejik ortaklığının kurulduğunu duyurduklarını hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin yeni bir seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Çin-Tunus ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini belirten Xi, içinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü olduğunu hatırlatarak bu yılı Çin-Tunus dostluğunu ileriye taşımak, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini artırmak ve Çin-Tunus stratejik ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli büyümesini sağlamak için fırsat olarak değerlendirmek üzere Said ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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