Xi Jinping'den Mujica'ya Taziye

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uruguay'ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi'ye taziyelerini iletti.

Cuma günkü mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına derin üzüntülerini ileten Xi, Mujica'nın ailesine ve Uruguay halkına başsağlığı diledi.

Xi, Uruguay'ın tanınmış lideri Mujica'nın, tüm hayatını Uruguay halkının refahına adadığını, Uruguay halkı tarafından derinden sevildiğini ve uluslararası toplumda yüksek bir itibara sahip olduğunu dile getirdi.

Mujica'nın uzun bir süredir Çin-Uruguay ilişkilerinin geliştirilmesine bağlı kaldığını ve Çin ile Uruguay arasındaki dostluğa olumlu katkılarda bulunduğunu söyleyen Xi, Çin halkının eski ve iyi bir dostunu kaybettiğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin-Uruguay ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ve Çin-Uruguay kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesi konusunda Devlet Başkan Orsi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.